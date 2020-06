Papst Benedikt XVI.: Besuch bei krankem Bruder

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist überraschend zu seinem schwer kranken, 96 Jahre alten Bruder Georg Ratzinger nach Deutschland gereist. Nach Beratung mit Papst Franziskus sei Benedikt am Donnerstag nach München geflogen und weiter nach Regensburg gefahren, sagte ein Sprecher des Bistums Regensburg. Noch am Donnerstag habe der 93-jährige Benedikt seinen Bruder am Krankenbett in dessen Wohnung besucht. Wie das Bistum mitteilte, war die persönliche Begegnung „ein Herzenswunsch der beiden hoch betagten Brüder“. „Es ist vielleicht das letzte Mal, dass sich die beiden Brüder, Georg und Joseph Ratzinger, in dieser Welt sehen.“ Der Besuch solle im streng privaten Rahmen stattfinden, Fotos oder öffentliche Auftritte seien nicht geplant. Papst Benedikt hat sich seit seinem Rücktritt 2013 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das letzte Mal als Pontifex war er 2011 in Deutschland.

Birgit Schrowange: Junge Frauen brauchen Finanztipps

Junge Frauen sollten sich nach Ansicht der Moderatorin Birgit Schrowange Finanz- statt nur Schminktipps auf sozialen Medien ansehen. Sie sollten ihre Finanzen etwa mit Aktieninvestitionen selbst in die Hand nehmen, sagte die 62-Jährige“. Sie investiere selbst seit 30 Jahren in Aktien und sei überzeugt, dass es an der Börse langfristig immer nach oben gehe. „Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch mein Gesicht auf jeder Tankstelleneröffnung vermieten, furchtbar“, sagte Schrowange, die gerade ein Buch geschrieben hat, in dem sie sich auch mit dem Thema Frauen und Finanzen befasst.

Matthew McConaughey: Kinder brauchen Grenzen

US-Schauspieler Matthew McConaughey ist der Meinung, dass Eltern zu ihren Kindern auch mal „Nein“ sagen müssen. „Manchmal bedeutet die Liebe zu seinen Kindern, ihnen genau das zu geben, was sie wollen. Ein anderes Mal bedeutet es liebevolle Strenge“, sagte der 50-Jährige: „Wohlhabende Menschen können ihren Kindern alles geben, was sie wollen, aber sie werden in der Regel nicht bekommen, was sie brauchen. ,Nein’ erfordert viel mehr Energie. Es ist viel einfacher, ,Ja’ zu sagen.“ Matthew McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Vida (10) und die Söhne Livingston(7) und Levi (11).

Reed Hastings: Stipendien für schwarzen Studenten

Netflix-Chef Reed Hastings und seine Frau Patty Quillin haben 120 Millionen Dollar (107 Millionen Euro) an Hochschulen gespendet, die traditionell vor allem von schwarzen Studenten besucht werden. „Wir hatten beide das Privileg einer großartigen Bildung, und wir wollen mehr Studenten – vor allem nicht-weißen Studenten – helfen, denselben Start ins Leben zu bekommen“, erklärte das Paar. Hastings und Quillin beklagten, dass vor allem von Schwarzen besuchte Hochschulen weniger Spendengelder erhielten. Vor dem Hintergrund der Anti-Rassismus-Proteste in den USA haben mehrere Tech-Konzerne Initiativen gegen Rassismus gestartet. Der Soft- und Hardware-Hersteller Apple steckte 100 Millionen Dollar in ein Programm, das sich für Gleichstellung einsetzt. Der Online-Dienst Youtube hat 275 Millionen Dollar zugesagt, um schwarze Künstler sowie afroamerikanische Geschäfte und Anti-Rassismus-Projekte zu unterstützen.