Harald Glööckler: Über Homeoffice und Kleiderwahl

Modeschöpfer Harald Glööckler rechnet mit einem positiven Einfluss vom Homeoffice auf die Modegewohnheiten der Deutschen. „Ich glaube, dass viele auf der Suche nach passender Kleidung fürs Homeoffice festgestellt haben, dass sie zwar viel Kleidung für draußen haben, aber wenig wirklich Edles und trotzdem Bequemes für zu Hause“, sagte der 55-Jährige: „Man möchte doch zu jeder Tages- und Nachtzeit gepflegt gekleidet sein. Und auf der anderen Seite muss es bequem und pflegeleicht sein.“ Videokonferenzen aus dem Homeoffice würden die Privatwohnung zunehmend öffentlich machen. Er sei aber skeptisch, ob der fremde Blick ins Zimmer das endgültige Aus für den weit verbreiteten „Schlabberlook“ bedeute. „Die Gefahr ist weiterhin, dass man zu Hause nachlässig wird und sich weniger zurecht macht. Glööckler ist Wahl-Pfälzer und lebt in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim).

Joy Denalane: Ich schaue nicht auf andere

Sängerin Joy Denalane schaut nicht so sehr auf andere Künstler. „Ich stehe eher im Wettbewerb mit mir, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst“, sagte die 47-Jährige. Denalane hat vor kurzem ein neues Album veröffentlicht – trotz Corona-Krise. Besonders schwer dabei: „Nicht spielen zu können. Insbesondere weil diese Platte danach schreit, live umgesetzt zu werden. Sobald es möglich sein wird – ich stehe an erster Stelle.“

Vanessa Mai: In Corona-Zeiten fehlen die Umarmungen

Schlagersängerin Vanessa Mai vermisst in Corona-Zeiten die Nähe zu ihren Fans und Freunden. „Ich habe immer alle gerne umarmt. Das fehlt. Aber es ist nicht zu ändern“, sagte die 28-Jährige. Statt live auf der Bühne zu stehen, ist sie nun verstärkt in den sozialen Medien aktiv – und sieht darin durchaus auch Chancen. Die mit Mann und Hund in Backnang bei Stuttgart lebende Musikerin findet ihr Leben ansonsten gerade perfekt: „Ich kann unabhängig arbeiten, kann machen, was ich will. Ich bin sehr, sehr glücklich.“

Günther Jauch: Einladung zu Hochzeit von Kandidaten

Nach einem Heiratsantrag vor laufenden Kameras in der Show „Wer wird Millionär?“ lädt das Brautpaar Moderator Günther Jauch (64) zur Hochzeit ein. „Die kirchliche Hochzeit ist im nächsten Jahr in Dortmund geplant. Dazu wollen wir auch Günther Jauch einladen. Wir hoffen, dass er kommt“, sagte Bräutigam Thomas Berg. Er hatte im Mai seine Partnerin Julia und das Publikum überrascht, als er auf die Knie fiel und um die Hand seiner Liebsten anhielt. Zuvor war er bei einer Frage für 32.000 Euro ausgestiegen.