Was Tierschützer seit Jahren fordern, hat das Coronavirus geschafft: Wegen des Infektionsrisikos fällt das Stadtfest, bei dem im Juli in Pamplona normalerweise Blut, Schweiß und Alkohol fließen, aus. Doch die Pandemie verstärkt nur den Niedergang des Stierkampfs in Spanien.

So ruhig war es in der nordspanischen Stadt Pamplona lange nicht mehr. In diesen Juli-Tagen findet erstmals seit fast 100 Jahren kein Stiertreiben in den Altstadtgassen statt. Corona bewirkte,