Konzert auf einem Supermarktparkplatz: Viele Fans lassen sich den Auftritt des Rappers Ski Aggu in Neukölln nicht entgehen. Das Interesse sei größer als angemeldet, so die Polizei.

Berlin (dpa) - Ein kostenloser Auftritt des Rappers Ski Aggu in Berlin hat am Abend viele Fans angelockt. Der Zustrom sei stärker als angemeldet, hieß es von der Polizei. Genauere Angaben gab es zunächst nicht.

Die Polizei hatte angekündigt, an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln vor Ort zu sein, um reagieren zu können, wenn das Konzert deutlich größer werde als geplant. Es handle sich aber um eine Privatveranstaltung auf einem Supermarktparkplatz.

Eine Supermarktkette hatte den Werbeauftritt für eine Kleidungskollektion im Internet als «Parkplatz Rave» angekündigt. Von limitierten Plätzen war die Rede. Der 28-jährige Rapper, der als Markenzeichen eine Skibrille trägt, ist bekannt für Lieder wie «Party Sahne» und «Friesenjung».