Die Richter sahen es am Freitag als erwiesen an, dass der ehemalige Lehrer im September 2020 einen 43 Jahre alten Monteur getötet hat, „um seine Kannibalismus-Fantasien auszuleben“. Die Männer hatten sich über ein Dating-Portal zum Sex in der Wohnung des Lehrers in Berlin-Pankow verabredet. Nach der Tötung des Mannes am 6. September 2020 habe der 42-Jährige die Leiche zerteilt und die Teile an verschiedenen Orten in Berlin abgelegt. Der Angeklagte, der die Tat bis zuletzt bestritt, wurde in Zweibrücken geboren und wuchs in einem Dorf in der Nähe der südwestpfälzischen Stadt auf.

Dem Lehrer, so Staatsanwalt Martin Glage in seinem Plädoyer, habe es nicht mehr gereicht, in Chats mit Sexualpartnern über das Thema Kannibalismus zu reden: „Er wollte seine Fantasien ausleben.“ Seinem noch lebenden Opfer habe er die Kehle durchschnitten. Danach habe er Hoden und Penis abgetrennt, um diese zu verspeisen.

Auf Dating-Portal kennengelernt

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Angeklagte und der Monteur im Hochleitungsbau sollen sich erst wenige Stunden vor der Tat über ein Dating-Portal kennengelernt haben. Spontan kam es dann nach den Ermittlungen zu einem Sex-Date in der Wohnung des Lehrers.

Wochen später wurden dann an mehreren Orten in Berlin Knochenteile gefunden. Schnell wurde klar, dass es sich um die sterblichen Überreste des Monteurs handelte. Schließlich kam den Ermittlern der Verdacht, dass es um einen Fall von Kannibalismus gehen könnte. Auf die Spur des Täters kamen sie durch Auswertung von Chatprotokollen und der Aussage des Taxifahrers, der das Opfer zur Wohnung des Lehrers gefahren hatte.

