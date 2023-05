Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war das schwerste Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik: Beim Unfall des ICE „Wilhelm Conrad Röntgen“ starben 101 Menschen, mehr als 100 wurden teils schwer verletzt. Auch 22 Jahre danach bewegt die Katastrophe noch viele Menschen.

Gerade einmal sieben Jahre verkehrten im Juni 1998 Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland. Als das Unglück am 3. Juni in der Nähe von Eschede in Niedersachsen geschah, war ICE „Wilhelm