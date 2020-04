Die Frage, wann ihre Kinder wieder in die Schule dürfen, brennt den Bundesbürgern offenbar unter den Nägeln: Die entsprechende Suchanfrage „Wann öffnen Schulen wieder“ ist in einer Woche um mehr als 5000 Prozent gestiegen. Das teilte der Suchmaschinenkonzern mit. Demnach wurden am Dienstag die Daten der vergangenen sieben Tage erhoben und am Mittwoch teilweise aktualisiert.

Auch andere Anfragen mit Bezug zum neuen Coronavirus und der Corona-Krise seien um ein Vielfaches gestiegen. So verzeichneten etwa auch die Suchen „Leopoldina was ist das“, „Wann wird entschieden wie es weiter geht“, „Die Krise nachhaltig überwinden“, „Zoos in der Krise“ und „Wiederansteckung Coronavirus“ beziehungweise „Südkorea Corona reaktiviert“ eine Steigerung um 5000 Prozent in den vergangenen sieben Tagen, heißt es weiter.

Die Top-Fragen zum Coronavirus lauteten demnach neben der Frage nach der Schulöffnung: „Wann öffnen Friseure wieder?“ und „Coronavirus – wie lange noch?“

Mehr zum Thema