Nach dem Zusammenstoß eines Passagierschiffs mit einer Segeljacht vor Split werden drei Todesopfer bestätigt, ein weiterer Passagier wird vermisst.

Split (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Passagierschiffs und einer Segeljacht auf der Adria sind drei Menschen ums Leben gekommen, nach einem vierten möglichen Todesopfer wird noch gesucht. Das gab Kroatiens Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur bekannt. Vier Verletzte werden im Krankenhaus behandelt.

Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um tschechische Staatsbürger, berichtete Tschechiens Botschaft in Zagreb. Die Staatsangehörigkeit des vermissten Opfers war zunächst unklar. Kroatiens Außen- und Europaminister Gordan Grlić Radman sprach in einem Post bei X sein Beileid aus.

Segelboot sinkt

Zu der Kollision des regulären Linienschiffs mit 118 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern und dem Segelboot mit 7 Passagieren und einem Kapitän kam es zwischen den Inseln Brac und Solta nahe der kroatischen Adria-Stadt Split. Alle 8 Insassen des Segelboots fielen ins Wasser, das Boot sank.

Das Linienschiff - ein Katamaran - gehörte einem kroatischen Privatunternehmen, das Segelboot verkehrte unter französischer Flagge. Die Gründe des Unglücks sind vorerst unklar. Auf der betreffenden Strecke, die von Split zur Insel Vis führt, stellten die Behörden den Fährverkehr wegen des Unglücks vorübergehend ein. Er soll am Montag ab 16 Uhr wieder aufgenommen werden.

Bericht im tschechischen Rundfunk, tschechisch

Mitteilung des kroatischen Verkehrsministeriums, Kroatisch