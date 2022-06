Auch für Zootiere sind die hohen Temperaturen kein Vergnügen, insbesondere wenn sie ein Fell wie der Kamschatkabär haben. Sie stammen ja von der namensgebenden Kamtschatka-Halbinsel im äußersten Osten Russlands. Um ihnen die Hitze erträglicher zu machen, wurde am Freitag im Hamburger Tierpark Hagenbeck für Erfrischungen gesorgt. Bär Leo kaut hier eifrig an einer am Baum aufgehängten Eisbombe. Gefüllt ist sie mit Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Neben der Abkühlung dient das Geschenk der Wärter in der Hansestadt auch der Abwechslung für die Bären im Gehege.