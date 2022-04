Die Debatte über unseren Energieverbrauch und die Abhängigkeit insbesondere vom rohstoffreichen Russland ist durch den Krieg in der Ukraine befeuert worden. Eine Maßnahme, die Klimaschützer schon länger fordern, wird daher nun wieder besonders heftig diskutiert. Worum handelt es sich dabei? Wie immer zum Wochenstart präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir einen Prozentwert: Er lautet 6,6. So hoch lag laut Statistischem Bundesamt die Inflationsrate im März in Rheinland-Pfalz – und damit auf dem höchsten Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995. Der Gewinn geht an Kerstin Leber aus Albisheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.