Es sollte der Höhepunkt der tollen Tage werden – und wurde eine machtvolle Demonstration für Frieden und Demokratie. Rund 250.000 Menschen versammelten sich am Montag, um gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu protestieren. Mit und ohne Verkleidung. Unsere Frage lautet diese Woche: Wo fand die Veranstaltung statt?

Wie immer zum Start der neue Wochen präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es ab sofort etwas Neues: einen RHEINPFALZ-Faltrucksack. Vergangene Woche suchten wir den Königsstuhl auf Rügen, dessen Aussichtsplattform ab April nicht mehr betreten werden darf. Der Gewinn geht an Ekkehard Richter aus Siebeldingen. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.