Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

In Nordhessen ragen die Ruinen einer Burg über den Ort Nentershausen. Dicke Mauern, Bergfried und ein weiter Blick übers Land machen sie zu einem romantischen Ziel. Doch die Anlage ist erstaunlich wenig bekannt – ein Schatz am Rande der Rhön. Die Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Schloss Reinhardsbrunn. Der Faltrucksack für die richtige Antwort geht dieses Mal an Anja Moritz aus Brücken.

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an die Mail-Adresse buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.