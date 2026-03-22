Rheinpfalz-Aktion Bilderrätsel: Wie gut kennen Sie Deutschland?
In Nordhessen ragen die Ruinen einer Burg über den Ort Nentershausen. Dicke Mauern, Bergfried und ein weiter Blick übers Land machen sie zu einem romantischen Ziel. Doch die Anlage ist erstaunlich wenig bekannt – ein Schatz am Rande der Rhön. Die Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Schloss Reinhardsbrunn. Der Faltrucksack für die richtige Antwort geht dieses Mal an Anja Moritz aus Brücken.
Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an die Mail-Adresse buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.