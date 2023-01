Er ist die Ikone des Punk und schockierte mit den Sex Pistols das britische Establishment. Jetzt will er mit seiner aktuellen Band Public Image Limited zum Eurovision Song Contest – und zwar für Irland. Denn der 66 Jahre alte Musiker wurde zwar in London geboren, seine Eltern aber stammen beide aus Irland. Wir wollen heute von ihnen wissen: Wie heißt der Sänger mit bürgerlichem Namen?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Saarländer Gabriel „The German Giant“ Clemens, der auch für den Dartverein Kaiserslautern Pfeile wirft und der es bei der Darts-WM in London als erster deutscher Spieler bis ins Halbfinale schaffte. Der Preis geht diese Woche an Birgit Wasem aus Bad Bergzabern. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.