Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Bremen bietet mehr als Rathaus und Roland: Ein Museum erzählt in alten Villen vom Leben und Arbeiten der Bremer. Möbel, Kunsthandwerk und Alltagsgegenstände zeichnen ein Bild der Stadtgeschichte – ein Schatz abseits des Trubels. Wie heißt das Museum? Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack.

Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Kloster Loccum.

Richtig lag Susanne Rettinger-Lohrbächer aus Lingenfeld. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.