Rheinpfalz-Aktion Bilderrätsel: Wie gut kennen Sie Deutschland?
Bremen bietet mehr als Rathaus und Roland: Ein Museum erzählt in alten Villen vom Leben und Arbeiten der Bremer. Möbel, Kunsthandwerk und Alltagsgegenstände zeichnen ein Bild der Stadtgeschichte – ein Schatz abseits des Trubels. Wie heißt das Museum? Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack.
Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Kloster Loccum.
Richtig lag Susanne Rettinger-Lohrbächer aus Lingenfeld. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.