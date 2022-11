Es ist bislang der Aufreger der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Das Verbot der „One Love“-Armbinde für die Mannschaftskapitäne durch den Weltverband Fifa. Der deutsche Torwart trug sie am Mittwoch beim ersten Spiel gegen Japan nicht. Wir aber wollen heute von Ihnen wissen, wie der Spielführer heißt, der die Armbinde zuerst tragen sollte und für welches Land er kickt.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir das Tier des Jahres 2023, den Gartenschläfer. Der Preis geht an Felix Hoffmann aus Weisenheim am Sand. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.