Leseraktion Bilderrätsel: Ein Hügel aus Abfällen
Im Süden Hamburgs ragt ein Hügel auf, der keiner ist – entstanden aus aufgeschütteten Abfällen. Heute ist daraus ein grüner Aussichtspunkt geworden, mit Wegen, Windrädern und weitem Blick über die Stadt. Wie heißt dieser Ort? Auflösung der vergangenen Woche: Gesucht war das Landschaftsmuseum Unewatt in Schleswig-Holstein.
Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Er geht an Betina Gröner aus Flemlingen. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.