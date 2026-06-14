Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ führt uns das Rätsel diesmal in die Hansestadt.

Im Süden Hamburgs ragt ein Hügel auf, der keiner ist – entstanden aus aufgeschütteten Abfällen. Heute ist daraus ein grüner Aussichtspunkt geworden, mit Wegen, Windrädern und weitem Blick über die Stadt. Wie heißt dieser Ort? Auflösung der vergangenen Woche: Gesucht war das Landschaftsmuseum Unewatt in Schleswig-Holstein.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Er geht an Betina Gröner aus Flemlingen. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.