Im Mai 2016 standen die damaligen B-Junioren-Handballer des SV 64 Zweibrücken schon mal im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Sechs Jahre später hat es wieder eine B-Jugend des SV 64 geschafft, sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Die von Uwe Kunkel und Mirko Schwarz trainierten B-Junioren sicherten sich am letzten Spielwochenende der RPS-Oberliga noch die DM-Teilnahme.

Am Samstag gewannen die B-Junioren die Partie bei der mHSG Friesenheim/Hochdorf, dem schärfsten Konkurrenten um Platz zwei, mit 26:21. Durch den 24:22-Erfolg am Sonntag bei der HG Saarlouis und das gleichzeitige 28:28-Unentschieden des Friesenheimer Nachwuchses in der Partie gegen den Oberliga-Meister TV Nieder-Olm sicherten sich die Zweibrücker Platz zwei. Damit spielen sie kommende Woche beim Zweiten der Hessenmeisterschaft, der HSG Hochheim/Wicker, um den Einzug ins Achtelfinale.