63 Kilogramm Gewicht auf dem Rücken, runter in die Hocke und mit einem Bein auf die Box springen. Schwitzen für das Comeback. Handball-Nationalspielerin Amelie Berger ist nach ihrem Kreuzbandriss auf dem Weg zurück aufs Spielfeld. Bis Ostern absolvierte sie neun Wochen lang zu Hause in Zweibrücken und bei Physiotherapeut Christian Frank in Pirmasens die erste Reha-Phase. Der Heilungsprozess verläuft sehr gut.

Es passierte am 11. Februar. Ein Freitag. Training bei Borussia Dortmund, dem Tabellenzweiten der Frauenhandball-Bundesliga. „Bei einer unspektakulären Bewegung, in einer Situation,