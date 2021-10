Der Zweibrücker Metzgermeister Heinrich Grim ist zum stellvertretenden Obermeister der Fleischer-Innung Westpfalz gewählt worden. Das teilte die Innung mit. Er vertritt künftig den Obermeister Dirk Habermann aus Kaiserslautern, den die Versammlung in seinem Amt bestätigte. Heinrich Andreas Grim ist im Februar 50 Jahre alt geworden. Er führt die Metzgerei am Busbahnhof in der Nachfolge seines namensgleichen Vaters Heinrich Grim. Die Metzgerei ist nicht nur als Ladengeschäft bekannt, sondern auch als Imbiss. Gerade zur Mittagszeit holen dort viele Schüler, Arbeitnehmer, Beamte und sogar Präsidenten ihre Mittagsmahlzeit oder essen sie vor Ort. Nebenher engagiert sich Heinrich Grim nicht nur in der Fleischer-Innung, sondern auch in der Christdemokratischen Union. Über die Liste der CDU ist er 2014 in den Stadtrat gewählt worden. Sein Mandat hält Grim, der fast immer eine Batschkapp trägt, bis heute.