Wer hat Lust? Auch mit Stöcken kann man Leistungen fürs Sportabzeichen erbringen.

Wie Manfred Dachs, Sportabzeichenbeauftragter für Zweibrücken mitteilt, steigt am Samstag wieder eine der Sonderaktionen des Sportabzeichens. Nach dem ersten Schwimm- und dem ersten Radfahrtag lädt er alle Nordic-Walking-Interessierten ein, dabei ihre Leistungen für das Sportabzeichen zu erbringen. Los geht’s um 14 Uhr am VTZ-Fitnessstudio „Trimini“ an der Festhalle, dann in der Allee über den Rosenweg zum Dorndorf und zurück. Die Streckenlänge beträgt 7,5 Kilometer. Bis zu den Sommerferien steigen zudem noch zwei Mittwochtreffs (17. bis 18.30 Uhr) im Westpfalzstadion.