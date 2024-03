Zweibrücken hatte im Jahr 2023 eine leichte Zunahme seiner Einwohnerschaft zu verzeichnen. Am Silvestertag, am 31. Dezember, hatten nach Angaben der Stadtverwaltung 34.629 Menschen ihren ersten Wohnsitz in der Stadt. Das waren 95 mehr als ein Jahr zuvor.

Zu den 34.629 Gemeldeten mit Erstwohnsitz kommen 1967 Menschen hinzu, die Zweibrücken neben einem anderen Wohnort als Zweitwohnsitz gemeldet haben. Die Zahl der Zweitwohnsitze hat leicht abgenommen, um 60 gegenüber dem Stichtag der Zählung ein Jahr zuvor.

Die Zunahme der Einwohnerzahl geht auf Zuzüge zurück. Denn die sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegung, das Verhältnis von Geburten und Sterbefälle, war auch im vergangenen Jahr negativ. 471 Zweibrücker verstarben im vergangenen Jahr. 311 Neugeborene konnten begrüßt werden, 29 mehr als im Jahr davor. Die im langjährigen Mittel hohe Zahl von 532 Verstobenen im Jahr 2022 erweist sich durch den Rückgang im Jahr 2023 als Ausreißer. Mehr als 500 verstorbene Zweibrücker gab es vor dem Jahr 2022 zuletzt im Jahr 1990.