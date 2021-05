Ein 27-jähriger Mann aus Illingen im Kreis Neunkirchen und ein 51-jähriger Saarbrücker sind nach Polizeiangaben an den Folgen ihres langjährigen Drogenkonsums verstorben. Damit gälten die beiden Männer als der achte und der neunte saarländische Drogentote im Jahr 2021. Obduktionen an der Rechtsmedizin in Homburg hätten dies ergeben. Tot seien sie aber schon länger. So sei der Illinger schon am 11. März in seiner Wohnung verstorben; der Mann aus Saarbrücken bereits am 16. November 2020 im Saarbrücker Winterberg-Krankenhaus.