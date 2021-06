Für Dienstag meldete die Kreisverwaltung zwei neue Corona-Fälle für die Stadt Zweibrücken. Beide positiv getesteten Personen befanden sich bereits in Quarantäne. Außerdem ist im Landkreis erstmals seit elf Tagen eine neuer Fall aufgetreten. Er betrifft die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Neue Fälle am Dienstag

Zweibrücken:

2 Landkreis Südwestpfalz:

1 Stadt Zweibrücken Inzidenz Mittwoch, 23. Juni

49,7 Inzidenz Dienstag, 22. Juni

44 Inzidenz Montag

44I Inzidenz Sonntag

49,7 Inzidenz Samstag

61 Inzidenz Freitag

44 Inzidenz Donnerstag

49,7 Landkreis Südwestpfalz Inzidenz Mittwoch, 23. Juni

1 Inzidenz Dienstag, 22. Juni

0 Inzidenz Montag

0 Inzidenz Sonntag

0 Inzidenz Samstag

0 Inzidenz Freitag