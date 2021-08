Die Stadt will im Schülerverkehr weiterhin zusätzliche Schulbusse einsetzen – vorerst bis zu den Weihnachtsferien. Die zusätzlichen Fahrten werden rund 170.000 Euro kosten. Das geht so aus den Unterlagen zum Hauptausschuss vor, der am Mittwoch über die Pläne abstimmt.

Die Stadtbus Zweibrücken GmbH soll demnach weiterhin die Linie 222 von Ixheim-Mitte über den Busbahnhof zu Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule (Abfahrt 7.02 Uhr) sowie von der Herzog-Wolfgang-Realschule zum Busbahnhof (12.59 Uhr) verstärken. Außerdem die Linie 223 vom Wolfsloch über den Busbahnhof zu Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule (6.58) und von der Mannlich-Realschule zum Busbahnhof (12.55).

Zusätzliche Busse werden auch bei der DB Regio für die folgenden Strecken bestellt: Linie 232 von Martinshöhe über Mörsbach zu Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule (6.48 Uhr) und Hauptbahnhof, Busbahnhof, Tennisplatz, Mörsbach (13.05). Außerdem Linie 240 Dellfeld, Tennisplatz, Busbahnhof, Hauptbahnhof (7.01), Busbahnhof, Tennisplatz, Dellfeld (13) sowie Linie 231 Wallhalben, Oberauerbach, Tennisplatz, Busbahnhof, Hauptbahnhof (6.40) und Mannlich/Hofenfels, Hauptbahnhof (12.55).