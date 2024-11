Seit gut drei Wochen steht der Elektroschrott-Container des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) in Mörsbach nicht mehr direkt an der Ortsdurchfahrt. Die Möglichkeit, ausgediente Elektro-Kleingeräte durch eine Klappe einzuwerfen, damit sie vom UBZ fachgerecht entsorgt werden, wurde im Dorf an einen neuen Standort in der Straße „In der Gasse“ verlegt. Genauso wurde mit dem Altglas- und dem Altkleidercontainer verfahren, die bislang ebenfalls unweit der Kita am Rand der Höhenstraße aufgestellt waren. Daniela Walle vom UBZ begründet die Verlegung auf Anfrage mit dem vergleichsweise hohen Reinigungsaufwand, den der alte Standplatz an der Höhenstraße mit sich gebracht habe. An neuer Stelle in der Ortsmitte stehen die Behälter nun auf einer sauber asphaltierten Standfläche. Nach Rücksprache mit dem UBZ-Vorstand seien die Container in Abstimmung mit dem Mörsbacher Ortsbeirat umgesetzt worden.