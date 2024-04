Rauchende Joints und blubbernde Bongs bleiben in und um die Zweibrücker Schulen, Kindergärten, Sportanlagen und meist in der Fußgängerzone verboten. Auch in der Allee. Rauchfreie Bereiche erstrecken sich vom Amtsgericht bis zur Niederauerbach-Kaserne. Zugleich gibt es große Gebiete im Stadtgebiet, in denen man sehr wohl im Freien sein Tütchen zünden darf.

Lesen Sie hier, wo das möglich ist.