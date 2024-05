Bisher fungierte Sascha Metzger (Unser Ort) als Ortsbeigeordneter, jetzt würde er in Reichenbach-Steegen gerne Ortsbürgermeister werden.

„Weil mir die Gemeinde sehr am Herzen liegt“: So beschreibt der 50-Jährige, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, seine Motivation für die Kandidatur. Er sei fest verwurzelt im Ort, in dem er seit seiner Geburt wohne. „Ich möchte weiterhin daran arbeiten, dass zwischen den vier Ortsteilen der Zusammenhalt gefestigt wird.“ Nur auf diese Weise könne etwas erreicht werden. Der Industriemechaniker, der seit 34 Jahren im Lauterer Opel-Werk arbeitet, zeigt sich überzeugt davon, dass Reichenbach-Steegen viel zu bieten habe: beispielsweise die Kita, die Grundschule, Ärzte, Bäckereien, Firmen und Vereine.

„In meiner fünfjährigen Amtszeit als Beigeordneter konnte ich aber auch feststellen, dass Handlungsbedarf in vielen Bereichen besteht“, betont Metzger. Dazu zählt für ihn, dass die Kindertagesstätte zukunftsfähig gemacht werden sollte. Etwas getan werden müsste in seinen Augen auch bei der Verschönerung des Ortsbildes, der Neugestaltung der Friedhöfe. Was die Arbeit im Gemeinderat angehe, fordert er Ehrlichkeit und eine bessere Transparenz ein. Es brauche offene Gespräche mit den Mitbürgern. „Zukunftsfähige Energie durch saubere Energiegewinnung“ ist ein weiterer Punkt für Metzger, der findet, dass an nicht realisierbare Projekte keine Zeit und Kraft verschwendet werden sollte. „Wenn wir es schaffen, diese Punkte umzusetzen, werden wir eine starke Gemeinde und können nach vorne schauen“, betont der Bewerber. Sein Leitgedanke sei, mit wenig viel zu erreichen und einem Stillstand entgegenzuwirken.