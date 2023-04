Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag soll entschieden werden, wie es weitergeht mit der Spundwand-Baustelle in der Schillerstraße, über die am 9. März ein sofortiger Baustopp verhängt wurde. Inzwischen haben sich weitere Risse an angrenzenden Häusern gebildet.

Das Gutachten, das unter anderem Aufschluss darüber geben soll, ob es noch Bewegung in den Erdmassen gibt,