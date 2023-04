Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es hat etwas von Kammerspiel, was Robert Atzorn mit seiner Frau Angelika ins Homburger Siebenpfeifferhaus zaubert. Sie werfen sich spitze oder ironische Bemerkungen zu, immer mit einem Funken Humor auf der Zunge – und einem Glitzern im Blick. Die 40 Zuhörer merkten bei der zweiten Lesung der Hombuch am Donnerstag: Da bahnt sich was an.

Angelika Atzorn lief bei der Hochzeitsreise in New York heulend aus dem Motelzimmer, Robert Atzorn setzte um ein Haar eine ganze Rolle aufs Spiel. Die beiden haben viel zu erzählen bei ihrer Lesung