Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag und Sonntag ist Oberligist VTZ Saarpfalz an einem Doppelspieltag zweimal zu Hause gefordert. VTZ-Rückraumspieler Tomas Kraucevicius weiß, wie er mit dem körperlichen Stress am besten umgeht.

„Oh je, die Treppen am Samstagmorgen, das wird wieder weh tun“, ahnt Tomas Kraucevicius lachend. Wenn er in seinem Haus in Zweibrücken unterwegs ist, lässt sich Treppensteigen