Das Projekt[51] beteiligt sich am Demokratiefest, das in dieser Woche in Neustadt gefeiert wird, und lädt ein zur Aktion „Essen für die Demokratie“. Wie Olaf Bergmann mitteilt, wird bis Sonntag, 26. Mai, täglich zwischen 12.30 und 14.30 Uhr zum Essen in der Kantine16 am Hauptbahnhof eingeladen. Es gibt ein kostenloses Mittagsbuffet. „Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam zu essen, zu diskutieren und neue Bekanntschaften zu schließen“, heißt es vom Projekt[51]. Am Freitag, 24. Mai spielen Dr. P & the Contractors um 20.30 Uhr in der Kantine16. Für den Indie-Rock aus Neustadt ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.