Eine der wichtigsten Brücken der Stadt muss abgerissen und neu gebaut werden. Zwei Jahre dauert das. Der UBZ weiß: „Wenn wir das Ding abreißen, ist Zweibrücken dicht.“

Die Daimlerbrücke über die Lützelstraße führt vom Bubenhauser Kreisel an der Abzweigung nach Ixheim in die Alte Ixheimer Straße. Sie ist zwar nicht einsturzgefährdet, aber sie muss dennoch in absehbarer Zeit ersetzt werden. Noch dieses Jahr sollen die Voruntersuchungen beginnen, sagte Helge Marschall, beim Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) zuständig für die Brücken, am Dienstagnachmittag im Bauausschuss. Es sei „gar nicht eilig“, und die Brücke halte „locker noch fünf bis zehn Jahre“, vermutlich auch 15, versicherte er.

Bis es tatsächlich losgeht, dauert es noch etwas, aber Steffen Mannschatz, stellvertretender UBZ-Vorsitzender, sagt: „In fünf Jahren wird da schon was passieren.“ Er rechnet damit, dass für Abriss und Neubau mindestens zwei Jahre notwendig sind. Und er weiß: „Wenn wir das Ding abreißen, ist Zweibrücken dicht.“ Denn der Verkehr aus Ixheim, Bubenhausen, dem Hornbachtal und von der Autobahn muss dann auf anderen Wegen in die Innenstadt gelangen.

Geprüft wird, ob statt einer Brücke ein Kreisel gebaut wird. Mannschatz sieht das aber wegen des Buckels zwischen Lützelstraße und Bubenhauser Kreisel skeptisch.