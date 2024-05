Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wahlberechtigte haben in den vergangenen Tagen Post erhalten. Gleich mehrere Parlamente werden am 9. Juni gewählt. Was gilt es als Briefwähler zu beachten? Was braucht es für den Gang ins Wahllokal? Und was hat es mit Kumulieren und Panaschieren auf sich? DIE RHEINPFALZ hat zusammengefasst, was Wähler wissen sollten.

Bis wann müssen Briefwähler ihre Wahlunterlagen abgeschickt haben? Und was gilt es zu beachten?

Seit Anfang Mai ist die Beantragung der Briefwahl möglich – persönlich,