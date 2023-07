Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einige Brücken der Stadt kommen ans Ende ihrer Lebensdauer. In den nächsten Jahren stehen Sanierungsarbeiten an. Wo es demnächst losgeht und wann es unangenehm werden kann.

Wie viele Brücken gibt es in Zweibrücken?

Mindestens 70. Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) ist für 64 Brücken zuständig. Es spielt oft eine Rolle, an was für