Ein Thema wird gerade besonders hitzig diskutiert: Wer wird neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern? Die Zweibrücker durften für diese Montagsumfrage Wunschkonzert spielen – und schwankten zwischen Träumen, Bedauern und Ernüchterung.

„Die idealen Trainer kriegt Kaiserslautern ja nicht“, sagtElisabeth Duymel. „Es hängt ja vom Budget ab, und das ist ja bekanntlich nicht allzu hoch bei Kaiserslautern.“ Und wenn die 82-Jährige sich einen optimalen Trainer wünschen könnte? „Pep Guardiola“, kommt prompt. Elisabeth Duymel verfolgt die Spiele des FCK immer im Fernsehen und war beim Sieg gegen Osnabrück dieses Jahr auf dem Betzenberg – das war ein Weihnachtsgeschenk von ihren Kindern. Die gebürtige Zweibrückerin, die jetzt in Saarbrücken lebt, erklärt auf die Frage, was der neue Trainer mitbringen sollte: „Wie man so schön sagt: das Gen des FCK: kämpfen, nie aufgeben; und vor allen Dingen hoffe ich, dass er spielerisch was draufhat. Nicht nur nach vorne bolzen und gucken, ob da ein Tor rauskommt.“

Elisabeth Duymel Foto: Thomas Fuessler

„Mein erster Spruch war: Wer ist Anfang, wer ist Ende?“, sagt Gary Cieslewicz und bezieht sich dabei auf Markus Anfang, der als möglicher neuer Trainer im Gespräch ist. Er geht aber noch einen Schritt zurück: „Der größte Fehler war erstmal, Schuster zu entlassen.“ Dirk Schuster trainierte den FCK von 2022 bis 2023. „Dass Funkel uns gerettet hat, war nicht zu erwarten.“ Friedhelm Funkel trainierte den FCK dieses Jahr. Hätte er sich gewünscht, dass der 70-Jährige dem Verein weiter treu bleibt? „Eigentlich ja, zumindest die kommende Saison, um diesen möglichen Umbruch in Ruhe mitzugestalten und dann den Absprung zu machen.“ Wer wäre der Trainer seiner Träume? „Dann hol ich unseren Kloppo“, meint der Zweibrücker lachend – Jürgen Klopp ist sein Favorit.

Gary Cieslewicz Foto: Thomas Fuessler

Herbert Quirin wünscht sich den ehemaligen Trainer des FC Bayern München. „Thomas Tuchel wäre schon eine Nummer. Er ist ein guter Trainer“, findet er. Stört es nicht, dass er Mainzer war? „Mainz und Kaiserslautern, da ist ja keine so große Rivalität.“ Dass Trainer Friedhelm Funkel geht, hat den Zweibrücker überrascht. Wer den FCK zukünftig zu Siegen führen könnte, ist für Quirin aber nicht allzu wichtig. FCK-Fan ist er, „aber jetzt nicht so ein Fan, dass ich da so fanatisch bin“. Trotzdem war er dieses Jahr schon „zwei-, dreimal“ auf dem Betze. Er findet, dass sich der FCK bei seiner Suche nach dem neuen Trainer Zeit lassen, den Markt beobachten und schauen sollte, wer in den Verein „reinpasst“.

Herbert Quirin Foto: Thomas Fuessler

Hans Weimar würde sich Hansi Flick wünschen. „Er war ja nicht schlecht gewesen in Bayern“, sagt er. „Aber ob der nach Kaiserslautern geht, glaube ich nicht.“ Und wenn die Realität das Träumen verdrängt? Ciriaco Sforza, der immer mal wieder als FCK-Trainer im Gespräch ist. „Er war ein guter Spieler. Es wäre vielleicht auch ein guter Trainer. Den könnte ich mir vorstellen.“

Hans Weimar Foto: Thomas Fuessler

Und schon wieder fällt der Name Jürgen Klopp. „Aber das ist ja utopisch“, sagt Berthold Helbing. Bleiben sollen hätte Friedhelm Funkel seiner Meinung nach nicht. „Ihm fehlt die Motivation. Er ist zu alt. Und es muss ja was Neues kommen. Da muss jetzt ein harter Knochen hin, der die mal so richtig zusammenscheißt, auf Deutsch gesagt.“ Generell hat er den Eindruck, dass der Verein seine Trainer „zu oft gewechselt hat“. Für ihn muss der vakante Trainerposten von jemandem bekleidet werden, der als Außenstehender eine neutrale Sicht hat, und der mitreißen kann.

Berthold Helbing Foto: Thomas Fuessler

„Funkel wäre mein Trainer gewesen“, sagt Annette Enkler-Schwarz. „Ich hätte mir gewünscht, dass Friedhelm Funkel bleibt, noch ein Jahr. Weil ich gemerkt hab, dass er Ruhe in die Mannschaft gebracht hat. Und dass Spieler, die aussortiert waren bei dem vorhergehenden Trainer, wieder eine Chance hatten. Da waren auch Spieler dabei, die uns geholfen haben, von der Dritten Liga wieder in die zweite zu kommen. Das hat mir als langer Fan für die Seele unheimlich gutgetan, und der Funkel sowieso. Ich war halt so Funkel-Fan. Den würde ich auf alle Fälle halten.“