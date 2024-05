Das Ixheimer Dorffest am zweiten Juniwochenende fällt aus. Das teilte Veranstalter Heiko Saberatzky vom Verein Kontrastbühne am Donnerstag mit. Zwar liegt das Festgelände zwischen Sportplatz und Thomas-Mann-Schule nicht im Hochwassergebiet, aber der Verein habe sein Lager in der Meisenstraße, und das Wasser habe dort zwei Meter hoch im Keller gestanden. Die Industriespülmaschine, Gläser, zum Teil die Musikanlage und andere Gegenstände seien unbrauchbar. Nun werde die Zeit knapp, um Ersatz zu besorgen. Alles zu mieten würde auch den Kostenrahmen sprengen. „Wir verstehen, dass dies eine Enttäuschung ist, insbesondere für diejenigen, die sich bereits auf das Fest gefreut haben“, teilte Saberatzky im Namen der Kontrastbühne und des SV Ixheim mit. Das Ixheimer Dorffest sollte dieses Jahr nach über zehn Jahren wieder stattfinden. Nun ist die Neuauflage für 2025 geplant – für den 7. und 8. Juni.