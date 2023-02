Beim abstiegsbedrohten Handball-Oberligisten VT Zweibrücken Saarpfalz sind erste Personalentscheidungen gefallen: Dominik Rifel, Hendrik Rolshausen und Julian Kreis werden die VTZ am Saisonende verlassen und wechseln in die Saarlandliga zum TuS Brotdorf, der dort zurzeit Platz sechs belegt.

Alle drei Spieler stammen aus dem Saarland, leben dort und haben künftig nach Brotdorf eine teils deutlich kürzere Fahrtstrecke ins Training und zu den Heimspielen zurückzulegen. Rifel und Rolshausen wurden bei der HG Saarlouis ausgebildet, wechselten zur Saison 2016/17 gemeinsam zur VTZ. Linksaußen Rolshausen ging dann 2018 in die Saarlandliga nach St. Ingbert, kehrte 2020 zur VTZ zurück. Rifel, der am Kreis und im Rückraum spielt und im Innenblock der Zweibrücker eine wichtige Rolle innehat, war nach dem Aufstieg der VTZ in die Dritte Liga in der Saison 2018/19 noch mal zum damaligen Ligakonkurrenten Saarlouis zurückgekehrt. Aber nach einem Jahr in Saarlouis schloss er sich erneut den Westpfälzern an. In der Saison 2021/22 wechselte Kreisläufer Julian Kreis, der in Dillingen/Diefflen zu Hause ist, dort das Handballspielen lernte und auch für die HG Saarlouis auflief, nach Zweibrücken.