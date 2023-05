Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die HSG Eckbachtal macht mit einem 27:26 (11:11)-Zittersieg gegen Mitkonkurrent VTZ Saarpfalz weiter Boden im Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga gut. Für die Gäste aus der Westpfalz war die unglückliche Niederlage nach großem Kampf ein weiterer Nackenschlag.

Entsprechend enttäuscht war VTZ-Trainer Marek Galla. „Wir waren in der zweiten Halbzeit dreimal mit drei Toren in Führung. Am Ende waren wir im Angriff zu hektisch. Zudem hat das