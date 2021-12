„Hallo, hallo, ich heiße Corona“, verkündet das Huhn. Ein Huhn? Tatsächlich: Der Piepmatz ist die Hauptfigur im fröhlichen Corona-Lied, das die Kinder der Städtischen Kita im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach gesungen und via Youtube ins Internet gestellt haben. In dem lustigen Videoclip gibt es das bunte selbstgestrickte Corona-Huhn zu entdecken, das genau weiß, was man in der Pandemie beachten muss. Obendrein kommt ein gehäkeltes Virus vor – hübsch eingesperrt in einen Käfig, damit es nicht ausbrechen kann. „Abstand halten, Hände waschen, beim Einkaufen ’nen Mundschutz tragen“, singen die saarländischen Kinder aus voller Kehle. Musikpädagogin Esther Schemer hat den Song komponiert und getextet. „Und wenn es vorüber ist, feiern wir ’ne Party!“, jauchzen die Kinder und werfen die Hände in die Luft. Maria Müller-Lang, Sprecherin der St. Ingberter Stadtverwaltung: „Bitte teilen und anderen Mut machen!“ Ziel sei es, dass der fröhliche Song möglichst oft gehört, gesehen, verteilt, geteilt und immer wieder gesungen wird.