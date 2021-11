Am Freitagmorgen prügelten sich vier Männer mit einem Beschäftigten in einem Bordell in Neunkirchen, so der Polizeibericht. Der Mitarbeiter wurde verletzt. Zuerst flohen die Täter, kehrten aber zurück. Sie bewarfen unter den Augen der Beamten das Gebäude und Personen mit Backsteinen, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten erwischten einen der fliehenden Männer. Der Betrunkene leistete Widerstand und verletzte einen Polizisten.