Am Sonntag ist in Zweibrücken verkaufsoffener Sonntag. Es gibt ein großes Rahmenprogramm. Eine Besonderheit beginnt schon am Donnerstag.

Am Sonntag, 28. April, sind die Läden in der Innenstadt geöffnet. Gleichzeitig ist Gesundheitstag mit Ständen zum Thema Gesundheit und Älterwerden, und einige Zweibrücker Hilfs- und Rettungsdienste stellen sich vor. Die Geschäfte in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zeitgleich sind das Zweibrücken Fashion Outlet, Edeka Ernst und Möbel Martin verkaufsoffen.

Ab 11 Uhr ist Flohmarkt auf dem Herzog- und Goetheplatz und Krammarkt auf dem Hallplatz. Bereits um 11 beginnt auch der Gesundheitstag – unter anderem mit Hör- und Sehtests, Rollatorschulung und Ernährungsberatung. Auch die Gemeindeschwestern plus, das Trimini der VTZ und der FC Oberauerbach Tennis/Bogenschießen stellen sich vor. Die Parkhäuser sind am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Hüpfburgen und das „Rote Rittermobil“

Ergänzt wird der Gesundheitstag durch die Zweibrücker Blaulichtfamilie: ASB/ASJ, DRK, Justiz, Ordnungsamt, Polizei und die Verkehrswacht. Einsatzfahrzeuge werden präsentiert, es sind Hüpfburgen da, man kann Hand- und Fußfesseln testen, und das „Rote Rittermobil“ ist für die Kinder vor Ort. Das THW und die Feuerwehr können aus Kapazitätsgründen nicht vor Ort sein. Für Kinder gibt es ein weiteres Rahmenprogramm – unter anderem mit einer Lesung von Sarina Keller aus „Kamis mutige Reise ins Unbekannte“, einer Klimabox, einem Fahrradparcours und Bastel- und Bauaktivitäten in der Hallplatz-Galerie, wo die Hochschule einen 3D-Drucker präsentiert. Stände in der Innenstadt bieten auch Essen und Trinken an, und es gibt weitere Stände und Angebote der beteiligten Geschäfte. Veranstalter sind der Gemeinsamhandel Zweibrücken und das Stadtmarketing.

Auf dem Alexanderplatz findet übers verkaufsoffene Wochenende ein italienischer Markt statt, der bereits am Donnerstag startet und bis Sonntag geht.