Über 20 000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.15 Uhr in der Hofenfelsstraße. Ein 44-jähriger Autofahrer, der von der Landauer Straße in den Hofenfels-Kreisel gefahren war und diesen in Richtung Niederauerbach verlassen wollte, geriet wegen zu hohen Tempos nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und stieß an eine Straßenlaterne. Er wurde dabei leicht am Handgelenk verletzt. An der Laterne entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Schaden am Auto dürfte sich laut Polizei auf etwa 20 000 Euro belaufen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Da der 44-Jährige bei einem Alkohol-Vortest über 1,1 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das teilt die Polizei mit.