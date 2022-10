Nach einer Unfallflucht in der Zweibrücker Fußgängerzone sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei fuhr ein weißer Citroën-Lieferwagen am Samstagabend gegen 21.45 Uhr vom Alexanderplatz kommend in Richtung Herzogplatz. Die Polizei geht davon aus, dass schon diese Fahrt durch die Fußgängerzone verboten war, weil der Fahrer dafür keine Erlaubnis hatte. Am Herzogplatz merkte der Fahrer, dass er wegen der Treppen nicht weiterfahren konnte, und er setzte zurück, um zu wenden. Hierbei stieß der Lieferwagen gegen eine Laterne und beschädigte sie. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Der Schaden an der Laterne wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.