Eine Platzwunde am Kopf und eine Beinverletzung erlitt am frühen Mittwochmorgen der Fahrer eines bayrischen Transportunternehmens bei einem Unfall, den er mit seinem Kleinbus hatte. Der 45-jährige Fahrer befuhr die Autobahn 8 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Zweibrücken, als er kurz nach der Ausfahrt Contwig Flughafen aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein weißer Kleinbus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dort fuhr er weiter über die Grünfläche und die dahinterliegende Autobahnauffahrt, bis er schließlich mit der Fahrerseite seines Fahrzeugs mit dem rechten Brückenpfeiler kollidierte. Der Transporter fuhr gegen den Brückenpfeiler.

Der 45-Jährige erlitt laut Polizei eine Verletzung am linken Bein und eine Platzwunde am Kopf. Es besteht laut Matthias Mahl von der Zweibrücker Polizei keine Lebensgefahr. Jedoch musste der Fahrer von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und an Einrichtungen der Autobahnmeisterei – ein Leitpfosten und ein Schild Dienstweg – beträgt laut Mahl rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur Richtung Zweibrücken gesperrt werden, zudem war die Auffahrt in Fahrtrichtung Saarland während der Bergung kurz gesperrt. Es kam laut Polizei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Außer dem verletzten Fahrer waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.