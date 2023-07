Im saarländischen St. Ingbert hat ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag ein parkendes Auto verunstaltet. Wie die Polizei berichtet, stand der schwarze Audi Q5 auf einem Parkplatz in der Straße Lottenhammer. Der Täter überschüttete das Auto mit einer weißen dickflüssigen Substanz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 in Verbindung zu setzen.