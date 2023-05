Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußballerinnen des TuS Rimschweiler sind wieder am Ball, wollen in der kommenden Spielzeit in der Frauen-Bezirksliga mitmischen. Die Mannschaft des wieder engagierten Trainers Martin Ramminger ist eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen – und echten Fußball-Neulingen. In der neuen Saison soll daher erst mal der Spaß im Vordergrund stehen.

Lange Jahre war der TuS Rimschweiler, teilweise auch als Spielgemeinschaft mit dem SV Hornbach, eine feste Größe im femininen Fußball der Pfalz, gehörte vor allem im Nachwuchsbereich