Der St. Ingberter Sportfunktionär und Kommunalpolitiker Michael Trittelvitz ist tot. Wie die Stadt im Saarpfalz-Kreis jetzt mitteilte, ist Trittelvitz bereits am 11. Juli mit 74 Jahren verstorben. Der Vorsitzende der TG 1912 Rohrbach war besonders dem Fechtsport verbunden. Als Gründungsmitglied des Sportbundes St. Ingbert war er dort von Beginn an im Vorstand tätig. Zuletzt bekleidete er das Amt des Zweiten Vorsitzenden. Seit 2014 gehörte Michael Trittelvitz dem St. Ingberter Stadtrat an, seit 2016 als Vorsitzender der Fraktion „Die Unabhängigen (UCD)“. Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) würdigte den Verstorbenen als „fraktions- und parteiübergreifend anerkanntes Stadtratsmitglied, das immer die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner von St. Ingbert vertrat“.