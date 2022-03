Der langjährige Geschäftsführer des Zweibrücker Bauers von Industrieventilatoren, Belüftungssystemen und Windkanälen, TLT Turbo, Rainer Redinger, verlässt das Unternehmen. Das gab das seit 2014 zum chinesischen Staatskonzern Power Construction Corporation of China (PCC) bekannt.

Der 55 Jahre alte Contwiger war seit 1993 für die TLT tätig, seit 2003 als Geschäftsführer. „Ich werde noch einige Zeit tätig sein für die TLT, gehe absolut im Guten“, sagt Redinger. Man habe sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, ein Wechsel sei nach so vielen Jahren aber vollkommen normal.

242 Mitarbeiter in Ixheim

Der Wirtschaftsingenieur war in die TLT eingetreten, als diese zum Babcock-Konzern gehörte, gefolgt von Kühnle, Kopp & Kausch (Frankenthal) und Siemens. Redinger trieb unter anderem die Internationalisierung voran und managte 2014 den Übergang von Siemens zu PCC. In den Ingenieurs- und Service-, und kaufmännischen Abteilungen an der Ixheimer Gleiwitzstraße beschäftigt TLT aktuell 242 Mitarbeiter.

Der deutsche Produktionsstandort von TLT Turbo ist im hessischen Bad Hersfeld, weitere Standorte sind das pfälzischen Maxdorf, Essen und Peitz. In Deutschland beschäftigt TLT Turbo 350 Mitarbeiter, weltweit rund 500.

Matthias Adamy wird Nachfolger

Seit der Übernahme durch PCC lenkte Redinger jeweils zusammen mit einem chinesischen Co-Geschäftsführer die Geschicke des Spezialmaschinenbauers. Redingers Nachfolge tritt nach Mitteilung des Unternehmens Matthias Adamy an, der seit sechs Jahren für die TLT arbeitet und zuletzt den Geschäftsbereich Prozessventilatoren mit dem zugehörigen Service leitete. Adamy ist 61 Jahre alt.