Die Hiobsbotschaft kam am Aschermittwoch: Tadano Demag baut in Zweibrücken über 400 Arbeitsplätze ab und schließt das Werk Wallerscheid auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände. Erfolgen soll der massive Einschnitt bis Ende Juni 2025. Gewerkschaft und Betriebsrat planen vor der nächsten Betriebsversammlung von Tadano Demag einen Marsch zur Zweibrücker Festhalle. In der Belegschaft wächst unterdessen die Sorge, dass auch der Standort Dinglerstraße wackelt.