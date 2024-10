Der SV Martinshöhe II ist in der C-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West weiter ohne Punktverlust, nach sieben Begegnungen hat die Mannschaft von Trainer Dirk Straßer 21 Punkte auf dem Konto und führt die Tabelle souverän vor dem SV Ixheim II (13) und der SG Thaleischweiler-Fröschen (12) an. In unserer Dienstagkolumne „Abseits“ hatten wir fälschlicherweise vom Höhenflug der Martinshöher geschrieben, die bisher erst einmal unentschieden gespielt hätten. Wie SVM-Spielleiter Kai Schley mitteilt, ist aber das 2:2 am vierten Spieltag bei der TSG Mittelbach/Hengstbach als 2:0-Sieg für die Martinshöher gewertet worden, weil die Gastgeber einen nicht spielberechtigte Akteur eingesetzt hatten.